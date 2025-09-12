По 7 в час: Найдены точки запуска украинских дронов «Лютый» по Ленобласти

Украинские беспилотники типа «Лютый» атаковали Ленинградскую область в ночь на 12 сентября. По данным Telegram-канала SHOT, дроны были запущены из Ровненской и Черниговской областей Незалежной.

БПЛА летели группами по семь штук с интервалом примерно в час, неся около семи килограмм пластита каждый. В связи с инцидентом в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге введены ограничения на полёты. На данный момент задержано более 90 рейсов на вылет и прилёт, отменено около 40 рейсов.