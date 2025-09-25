Среди погибших на канатной дороге монахов на Шри-Ланке оказался россиянин

Среди семерых буддийских монахов, которые погибли из-за падения кабины с канатной дороги на Шри-Ланке, предположительно, есть россиянин. Об этом сообщает издание Mathrubhumi со ссылкой на доклад полиции.

Фото © Ada Derana

Смертельное ЧП произошло поздно вечером 24 сентября в монастыре На Уяна Аранья Сенасаная, расположенном в лесу города Курунегала. Он является одним из крупнейших центров практики медитации в мире.

Монахи передвигались по канатной дороге в «небольшой импровизированной» кабине, когда трос оборвался, и вагон полетел вниз. Шесть монахов выжили и доставлены в больницу, четверо из них находятся в критическом состоянии.