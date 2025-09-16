Главного инженера канатной дороги на Эльбрусе арестовали по делу о гибели людей

Нальчикский городской суд арестовал на два месяца главного инженера канатной дороги на Эльбрусе, где в результате аварии погибли три человека. Такой информацией делится Следственное управление Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии.

Главного инженера канатной дороги на Эльбрусе арестовали. Видео © Telegram / kbr.sledcom

«Следствием перед судом было возбуждено ходатайство об избрании обоим подозреваемым (директору и главному инженеру ООО «МКД Эльбрус». — Прим Life.ru) меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд счёл доводы об избрании меры пресечения обоснованными и удовлетворил ходатайство следователя, избрав подозреваемым меру пресечения сроком на два месяца», — заявили в СУСК РФ по региону.