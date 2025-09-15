Владимир Путин
15 сентября, 10:49

СК: Директор и инженер канатной дороги задержаны после обрыва

Обложка © Telegram / kbr.sledcom

В Кабардино-Балкарии задержаны директор и инженер канатной дороги, где произошёл обрыв. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по региону.

«Следствием было установлено, что оборудование канатно-кресельной дороги эксплуатировались ООО «МКД Эльбрус», — рассказали представители ведомства.

Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования опечатали технические помещения станций канатной дороги. Помимо этого, приостановили работу трассы.

Минздрав: 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике
Минздрав: 12 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике

Ранее Life.ru рассказывал, что 12 сентября на Эльбрусе оборвалась канатная дорога. В результате происшествия погибли три человека: 35-летней Патимат Ш., 56-летний Дмитрий Д. и 64-летний Кебед З. Ещё несколько получили различные травмы. Предварительной причиной аварии объявили сход троса с опор. Происшествие создало сложности для 25 альпинистов, которые оказались заблокированы. Неподготовленным к сложным условиям людям пришлось ночевать в холоде. Утром их спустили на безопасный уровень, однако личные вещи, документы и продукты остались в опечатанных кабинах.

Вероника Бакумченко
