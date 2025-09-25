Интервидение
25 сентября, 09:27

Li Xiang откроет первый дилерский центр в России до конца года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zuyeu Uladzimir

Китайский автопроизводитель Li Xiang планирует открыть первый дилерский центр в России до конца 2025 года. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия 2».

«Мы с ними обсуждали, они дилера планировали открывать уже этой осенью. Думаю, до конца года все процедуры будут завершены. Мы связали их с нашими сертификационными органами и институтом НАМИ, будем помогать в этом вопросе», — отметил министр.

Россия переместилась с первого на шестое место в списке главных покупателей китайских авто
Li Xiang — один из самых быстрорастущих автопроизводителей Китая. Компания делает ставку на электрокары и гибридные кроссоверы, предлагая конкурентные модели в премиальном сегменте. По продажам на внутреннем рынке Li Xiang уже конкурирует с Tesla и активно расширяет экспорт. Выход бренда в Россию может усилить конкуренцию среди китайских марок, где уже активно присутствуют Geely, Chery, Haval и BYD.

Все об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Авто
