Li Xiang откроет первый дилерский центр в России до конца года

Китайский автопроизводитель Li Xiang планирует открыть первый дилерский центр в России до конца 2025 года. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия 2».

«Мы с ними обсуждали, они дилера планировали открывать уже этой осенью. Думаю, до конца года все процедуры будут завершены. Мы связали их с нашими сертификационными органами и институтом НАМИ, будем помогать в этом вопросе», — отметил министр.

Li Xiang — один из самых быстрорастущих автопроизводителей Китая. Компания делает ставку на электрокары и гибридные кроссоверы, предлагая конкурентные модели в премиальном сегменте. По продажам на внутреннем рынке Li Xiang уже конкурирует с Tesla и активно расширяет экспорт. Выход бренда в Россию может усилить конкуренцию среди китайских марок, где уже активно присутствуют Geely, Chery, Haval и BYD.