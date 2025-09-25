Интервидение
25 сентября, 11:07

«Придется ответить»: Мэр Тбилиси осадил Зеленского после речи в ООН

Обложка © ТАСС / Инна Кукуджанова

Грузинский политик жестко ответил Владимиру Зеленскому. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что украинскому президенту придется отвечать за то, что он сделал с собственной страной.

По его словам, Зеленскому стоит задуматься о потерях Украины и последствиях для народа. «Конечно, пройдет время, и ему придется ответить», — отметил Каладзе.

Он также потребовал «оставить Грузию в покое».

Поводом для резкой реакции стало выступление Зеленского на трибуне ООН. Там он заявил, что Европа «потеряла» Грузию и что в республике якобы ухудшается ситуация с построением государства европейского образца.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что иностранные спецслужбы пытаются финансировать протестные акции в стране по примеру украинского Майдана. Власти, по его словам, не допустят развития такого сценария, но гарантируют соблюдение законов на митингах.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

