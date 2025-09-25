«Альтернатива для Германии» обошла все партии и бьет рекорды популярности в ФРГ

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) продолжает наращивать популярность в немецких землях. Новый опрос института Infratest Dimap показал, что в Мекленбурге-Передней Померании за нее готовы проголосовать 38% избирателей.

Социал-демократы (СДПГ) заняли второе место с 19%, а ХДС — лишь третье с 13%. В то же время действующее правительство региона, сформированное СДПГ и «Левыми», поддерживают только 12% респондентов, при том что недовольство им выражают 57%.

Выборы в этой федеральной земле пройдут 20 сентября 2026 года. Опрос проводился среди 1151 избирателя с погрешностью 2–3%.

Ранее аналогичный опрос показал лидерство АдГ в Саксонии-Анхальт, где партия также обошла ХДС. А в Баварии рейтинг АдГ достиг рекордных 19% — несмотря на то, что регион традиционно считается «крепостью» Христианско-социального союза.

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в последние годы стала одной из самых заметных политических сил в ФРГ. Созданная в 2013 году как евроскептическое движение, она быстро сместила фокус на миграционную и национальную повестку, выступая против политики открытых границ и критикуя Евросоюз.

Особый рост популярности АдГ получила в 2015 году на фоне миграционного кризиса, когда миллионы беженцев прибыли в Германию. Партия закрепилась в земельных парламентах, а в 2017 году впервые вошла в Бундестаг, став третьей по числу мандатов.

Сегодня «Альтернатива для Германии» считается главным оппозиционным игроком в ряде восточных земель. Ее поддержка особенно высока среди жителей, недовольных политикой федерального правительства, ростом цен и миграцией. При этом партия регулярно становится объектом критики: противники обвиняют ее в радикализме и популизме, а спецслужбы в некоторых регионах ведут за ней наблюдение как за структурой с признаками экстремизма.