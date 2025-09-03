Уже 7 членов оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» умерли в преддверии выборов

В преддверии местных выборов в Северном Рейне-Вестфалии скончались несколько членов немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Это вызвало активные обсуждения в социальных сетях. Всего зафиксировано семь смертей передаёт Welt.

Одна смерть связана с заболеванием печени и последующей почечной недостаточностью, вторая произошла в результате суицида. Правоохранительные органы заявили, что нет доказательств криминального характера произошедших трагедий. Тем не менее, заместитель председателя фракции АдГ Кай Готтшальк подчеркнул необходимость расследования, несмотря на отсутствие оснований считать события частью заговора.

Хотя погибли преимущественно представители резервных списков АдГ, отмечается, что аналогичные инциденты имели место и среди кандидатов других политических сил. Эти смерти совпадают с избирательным процессом в регионе, где 14 сентября состоятся выборы муниципальных советов, бургомистров и региональных органов власти. Гибель кандидатов требует изменения избирательной документации и повторного голосования для тех, кто отдавал свои голоса через почту.