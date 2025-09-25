Интервидение
25 сентября, 12:17

Проснулся не ты, а весь подъезд: Россиян могут оштрафовать за громкий будильник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Gorodenkoff

Эксперты предупредили россиян: за слишком громкий и продолжительный будильник можно получить штраф, если он мешает соседям. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на юриста Елену Рудакову.

По словам специалистов, нарушение фиксируется, если громкость превышает допустимый уровень для ночного времени. Обычно режим тишины действует с 22:00 до 07:00. За первое нарушение грозит штраф до 2000 рублей, при повторном — до 3000.

Под запрет подпадают и другие источники шума: громкая музыка, разговоры, детские крики, лай собак или игра на инструментах. Чаще всего жалобы на будильники поступают от жителей новостроек, где слышимость особенно высока

