Набиуллина ответила на вопрос о главном вызове

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала главные вызовы для финансовой системы страны. Заявление прозвучало на XXII Международном банковском форуме. По ее словам, для кредитных учреждений ближайшее время ключевой задачей станет поддержание достаточного капитала и грамотное управление рисками на фоне экономических трансформаций.

Для Центробанка, подчеркнула она, приоритетом остается контроль над инфляцией. При этом важно не повторять ошибок прошлого и учитывать накопленный опыт.

Еще одной ключевой задачей регулятор видит развитие рынка капитала. По словам Набиуллиной, необходимо переходить от теоретических мер к практическим шагам, которые дадут реальный стимул для его роста.

Ранее глава ЦБ отмечала, что решения по ключевой ставке будут приниматься максимально осторожно: слишком быстрое смягчение денежно-кредитной политики может вновь разогнать инфляцию.