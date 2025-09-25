«Космические ценники»: Эксперты опасаются топливного кризиса на АЗС

Независимые автозаправочные станции в России столкнулись с острой проблемой: закупка топлива уже обходится дороже, чем его розничная цена на заправках. Это грозит резким ростом стоимости бензина, заявила в беседе с НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

По её словам, некоторые мелкие поставщики пытаются обойти запрет на перелив топлива в пластиковую тару, заливая его в кубы внутри автомобилей и утверждая, что «заправляют себя». Из-за этого запасы АЗС могут быстро иссякать.

«Если компании поднимут цены до уровня биржевых закупок, для клиентов они станут космическими», — предупредила Бунина. Она добавила, что сдержать ситуацию способны лишь вертикально-интегрированные компании, которые контролируют весь цикл — от добычи до продажи.

Многие независимые АЗС не имеют запасов топлива, поэтому рост цен можно остановить только через договоренности с крупными игроками рынка. Решение по экспорту нефтепродуктов власти должны озвучить 1 октября, но стабилизация ситуации возможна не раньше ноября–декабря.

Ранее «Известия» сообщили, что в ряде регионов уже ограничивают продажу бензина: на некоторых заправках клиентам отпускают лишь по 10–20 литров. Причинами называются сезонный рост спроса и ремонты НПЗ, что снизило производство.