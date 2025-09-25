«Жителям терпения»: Аксёнов рассказал, когда решится проблема с нехваткой бензина в Крыму

В Крыму принимаются меры по устранению перебоев с поставками бензина, заявил глава республики Сергей Аксёнов. В своём Telegram-канале он сообщил, что в течение двух дней будут обеспечены необходимые объемы бензина марки АИ-95 для автозаправочных станций.

Что касается бензина марки АИ-92, вопрос с его наличием будет решён в течение двух недель. Проблемы с поставками возникли из-за снижения объёмов производства на нефтеперерабатывающих заводах. Аксёнов отметил, что находится в прямом контакте с федеральными службами и призвал жителей Крыма проявить терпение.