Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 09:13

«Жителям терпения»: Аксёнов рассказал, когда решится проблема с нехваткой бензина в Крыму

Аксёнов пообещал за 2 недели решить проблему с топливом в Крыму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В Крыму принимаются меры по устранению перебоев с поставками бензина, заявил глава республики Сергей Аксёнов. В своём Telegram-канале он сообщил, что в течение двух дней будут обеспечены необходимые объемы бензина марки АИ-95 для автозаправочных станций.

Что касается бензина марки АИ-92, вопрос с его наличием будет решён в течение двух недель. Проблемы с поставками возникли из-за снижения объёмов производства на нефтеперерабатывающих заводах. Аксёнов отметил, что находится в прямом контакте с федеральными службами и призвал жителей Крыма проявить терпение.

В ФАС назвали условия, при которых остановится рост цен на бензин
В ФАС назвали условия, при которых остановится рост цен на бензин

Ранее СМИ сообщили о перебоях с бензином в ряде российских регионов. Проблемы с поставками топлива возникли на Дальнем Востоке, в Саратовской, Нижегородской, Ростовской и Рязанской областях, а также в Крыму. В некоторых регионах независимые автозаправочные станции временно прекратили свою работу.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Новости экономики
  • Сергей Аксенов
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar