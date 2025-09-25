Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 сентября, 12:34

Американские F-16 подняли в воздух: у Аляски засекли российские бомбардировщики

NORAD зафиксировал полёт российских Ту-95 и Су-35 у побережья Аляски

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Североамериканское командование ПВО (NORAD) сообщило, что 24 сентября в международном воздушном пространстве рядом с Аляской были замечены четыре российских военных самолета. По данным ведомства, это два стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35.

В NORAD подчеркнули, что российские самолеты действовали в опознавательной зоне ПВО Аляски, но не пересекали воздушные границы США или Канады. «Мы не рассматриваем эту активность как угрозу», — говорится в заявлении.

Для идентификации и сопровождения самолетов были подняты американские E-3, четыре F-16 и четыре заправщика KC-135.

В Минобороны РФ неоднократно отмечали, что российские военные выполняют такие полеты строго по международным правилам, над нейтральными водами и без нарушения чужого воздушного пространства.

Марина Фещенко
