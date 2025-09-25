Американские F-16 подняли в воздух: у Аляски засекли российские бомбардировщики
NORAD зафиксировал полёт российских Ту-95 и Су-35 у побережья Аляски
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Североамериканское командование ПВО (NORAD) сообщило, что 24 сентября в международном воздушном пространстве рядом с Аляской были замечены четыре российских военных самолета. По данным ведомства, это два стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35.
В NORAD подчеркнули, что российские самолеты действовали в опознавательной зоне ПВО Аляски, но не пересекали воздушные границы США или Канады. «Мы не рассматриваем эту активность как угрозу», — говорится в заявлении.
Для идентификации и сопровождения самолетов были подняты американские E-3, четыре F-16 и четыре заправщика KC-135.
В Минобороны РФ неоднократно отмечали, что российские военные выполняют такие полеты строго по международным правилам, над нейтральными водами и без нарушения чужого воздушного пространства.
