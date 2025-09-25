Захарова раскрыла, кто вложил в уста Зеленскому пассаж об утрате территорий
Захарова: Территории, утрату которых отрицает Зеленский, нужны натовцам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о «потерянных территориях». По ее словам, эти земли интересны вовсе не жителям Украины.
«Территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам. Только им. Вот они, как и в 2022 году, делают все, чтобы сорвать мирный процесс», — написала Захарова в Telegram.
Ранее Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что Украина «не теряла» свои территории, поскольку они якобы остаются частью страны юридически. Речь шла о Донбассе и новых российских регионах, вошедших в состав РФ по итогам референдумов 2022 года.
Москва считает эти территории своими и неоднократно подчеркивала, что вопрос их статуса закрыт. Киев же продолжает настаивать на их «возвращении», что используется странами НАТО и Великобританией как инструмент давления и срыва любых мирных переговоров.
