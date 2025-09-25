Новак указал на небольшой дефицит нефтепродуктов в России

В России фиксируется незначительный дефицит топлива на розничном рынке, однако он не критичен и компенсируется накопленными остатками. Об этом рассказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Он подчеркнул, что такая ситуация характерна для текущего сезона, и «в целом и по сентябрю, и октябрю баланс сложен».

«Безусловно, в штабном режиме Министерство энергетики совместно с Министерством транспорта, РЖД, с нефтяными компаниями работают по увеличению и объёмов производства, и обеспечению внутреннего рынка. То есть на сегодняшний день действительно есть небольшой дефицит нефтепродуктов, который покрывается за счёт накопленных остатков», — пояснил Новак.

Также вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство России продлит запрет на экспорт бензина до конца года. По его словам, кабмин намерен ввести эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Эти меры позволят обеспечить российский внутренний рынок топливом.