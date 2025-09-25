Интервидение
25 сентября, 15:38

Найденный без признаков жизни чиновник приезжал в Москву на собеседование

Суициду экс-чиновника Федотова в Москве предшествовало собеседование

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ fizkes

Бывший председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александр Федотов, найденный мёртвым под окнами отеля в Шереметьево, приезжал в Москву на собеседование, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, экс-чиновник рассчитывал получить работу в крупной компании, однако на этапе личного собеседования ему якобы отказали.

Александр Федотов возглавлял Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) с 2022 года. На этом посту он курировал крупные проекты, связанные с дорожным строительством, развитием метрополитена и модернизацией транспортной сети города. За время его работы обсуждалось строительство новых станций метро, расширение ЗСД и другие масштабные инициативы. Однако в апреле 2024 года Федотов неожиданно покинул должность «по собственному желанию». После ухода из КРТИ экс-чиновник оставался без официальной работы около полутора лет.

Марина Фещенко
