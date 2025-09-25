Найденный без признаков жизни чиновник приезжал в Москву на собеседование

Александр Федотов возглавлял Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) с 2022 года. На этом посту он курировал крупные проекты, связанные с дорожным строительством, развитием метрополитена и модернизацией транспортной сети города. За время его работы обсуждалось строительство новых станций метро, расширение ЗСД и другие масштабные инициативы. Однако в апреле 2024 года Федотов неожиданно покинул должность «по собственному желанию». После ухода из КРТИ экс-чиновник оставался без официальной работы около полутора лет.