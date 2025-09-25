Найденный без признаков жизни чиновник приезжал в Москву на собеседование
Суициду экс-чиновника Федотова в Москве предшествовало собеседование
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ fizkes
Бывший председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александр Федотов, найденный мёртвым под окнами отеля в Шереметьево, приезжал в Москву на собеседование, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, экс-чиновник рассчитывал получить работу в крупной компании, однако на этапе личного собеседования ему якобы отказали.
Александр Федотов возглавлял Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) с 2022 года. На этом посту он курировал крупные проекты, связанные с дорожным строительством, развитием метрополитена и модернизацией транспортной сети города. За время его работы обсуждалось строительство новых станций метро, расширение ЗСД и другие масштабные инициативы. Однако в апреле 2024 года Федотов неожиданно покинул должность «по собственному желанию». После ухода из КРТИ экс-чиновник оставался без официальной работы около полутора лет.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.