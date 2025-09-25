Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 14:17

Экс-чиновник из Петербурга Александр Федотов выпал из окна отеля в Подмосковье

Александр Федотов. Обложка © VK/Комитет по развитию транспортной инфраструктуры

Александр Федотов. Обложка © VK/Комитет по развитию транспортной инфраструктуры

Экс-глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александр Федотов скончался в Подмосковье, выпав из окна гостиницы. Об этом сообщает SHOT.

Тело бывшего чиновника обнаружили под окнами отеля, расположенного в районе аэропорта Шереметьево. Федотов летел в Волгоград через Москву и остановился в этой гостинице на три дня.

Александр Федотов добровольно покинул пост председателя КРТИ в 2024 году. До своего назначения на эту должность в сентябре 2022 года он работал в бизнес-сфере.

Ребёнок нашёл тела мёртвых родителей в доме под Уфой
Ребёнок нашёл тела мёртвых родителей в доме под Уфой

Ранее Life.ru сообщал, что бывший чиновник Борис Авакян покончил с собой в туалете консульства Армении в Санкт-Петербурге. 23 сентября чиновник сбежал из Кронштадтского суда. Ему грозило заключение под стражу за неуплату таможенных пошлин. В попытке избежать ареста он скрылся на территории консульства Армении.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar