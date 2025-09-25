Экс-чиновник из Петербурга Александр Федотов выпал из окна отеля в Подмосковье

Экс-глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александр Федотов скончался в Подмосковье, выпав из окна гостиницы. Об этом сообщает SHOT.

Тело бывшего чиновника обнаружили под окнами отеля, расположенного в районе аэропорта Шереметьево. Федотов летел в Волгоград через Москву и остановился в этой гостинице на три дня.

Александр Федотов добровольно покинул пост председателя КРТИ в 2024 году. До своего назначения на эту должность в сентябре 2022 года он работал в бизнес-сфере.