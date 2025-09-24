Беглый экс-чиновник Росреестра свёл счёты с жизнью в туалете консульства Армении

Бывший чиновник Борис Авакян покончил с собой в туалете консульства Армении в Санкт-Петербурге. О предварительной версии следствия сообщает SHOT.

Сотрудникам МЧС пришлось взломать дверь в туалете, за которой обнаружили тело Авакяна без признаков жизни.