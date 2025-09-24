Беглый экс-чиновник Росреестра свёл счёты с жизнью в туалете консульства Армении
Бывший чиновник Борис Авакян покончил с собой в туалете консульства Армении в Санкт-Петербурге. О предварительной версии следствия сообщает SHOT.
Сотрудникам МЧС пришлось взломать дверь в туалете, за которой обнаружили тело Авакяна без признаков жизни.
Напомним, что 23 сентября чиновник сбежал из Кронштадтского суда в Санкт-Петербурге, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о неуплате таможенных платежей. Пытаясь скрыться от полиции, он укрылся в консульстве Армении, куда российские силовики не имели права входить, поскольку здание считается территорией Армении. Сегодня стало известно, что Авакян умер в туалете.
