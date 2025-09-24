Ребёнок нашёл тела мёртвых родителей в доме под Уфой

Тела мужчины и женщины обнаружены в селе Зубово Уфимского района Башкортостана. По предварительным данным, муж убил супругу, после чего свёл счёты с жизнью. Следственный комитет Башкирии подтвердил факт трагедии.

Погибшей было 42 года, а её мужу — 44. Мужчина работал вахтовым методом, в семье часто случались скандалы. У супругов осталось двое детей: старший ребёнок, обнаруживший тела, а также младший, который находился в этот момент у родственников.

