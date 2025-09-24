Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 13:03

Ребёнок нашёл тела мёртвых родителей в доме под Уфой

Мужчина убил супругу и покончил с собой в башкирском селе Зубово

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Тела мужчины и женщины обнаружены в селе Зубово Уфимского района Башкортостана. По предварительным данным, муж убил супругу, после чего свёл счёты с жизнью. Следственный комитет Башкирии подтвердил факт трагедии.

Погибшей было 42 года, а её мужу — 44. Мужчина работал вахтовым методом, в семье часто случались скандалы. У супругов осталось двое детей: старший ребёнок, обнаруживший тела, а также младший, который находился в этот момент у родственников.

Тела зарезанных мужчины и женщины нашли в двух разных парках Москвы
Тела зарезанных мужчины и женщины нашли в двух разных парках Москвы

Ранее Life.ru рассказал, что экс-чиновник Росреестра Борис Авакян был найден мёртвым в туалете консульства Армении. 23 сентября он сбежал из Кронштадтского суда в Петербурге, где ему должны были избрать меру пресечения в связи с делом о неуплате таможенных платежей. Пытаясь избежать ареста, он укрылся в здании консульства Армении, которое согласно международному праву является территорией иностранного государства, и куда российские правоохранительные органы не имели права доступа.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar