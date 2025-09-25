Выставка Путешествие по России стала доступна в формате иммерсивного онлайн-тура

Национальный центр «Россия» представил цифровой проект — виртуальный тур по масштабной выставке «Путешествие по России», который позволяет удалённо познакомиться с достопримечательностями страны. О запуске инновационной платформы сообщила пресс-служба самого центра.

«Теперь у миллионов пользователей по всему миру появилась возможность отправиться на иммерсивную экскурсию по нашей стране, не выходя из дома», — рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе, проект был создан с применением технологии панорамной съёмки на 360 градусов. Благодаря этому зрители могут ощутить эффект глубокого погружения в уникальную атмосферу каждого из восьми федеральных округов Российской Федерации.

