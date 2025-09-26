В Китае признали изнасилование сотрудницы несчастным случаем на производстве

Суд в Китае признал изнасилование сотрудницы её руководителем производственной травмой, полученной при выполнении рабочих обязанностей. Решение было вынесено после изучения обстоятельств инцидента, произошедшего во время командировки. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошёл, когда Цуй Лили и её руководитель Ван находились в служебной поездке. После совместного распития алкоголя мужчина изнасиловал свою подчинённую в гостиничном номере. Начальника приговорили к четырём годам тюрьмы, а саму пострадавшую уволили за прогул.

Пострадавшая обратилась в суд, указав, что осталась без работы и испытывает тяжёлые психологические последствия. Суд удовлетворил её иск к бывшему работодателю о компенсации в размере 160 тысяч долларов, признав причинение вреда здоровью связанным с исполнением трудовых обязанностей.

Ранее сообщалось, что 45-летний иностранец, получивший российское гражданство, был лишён его после осуждения за преступление против неродной дочери, не достигшей 14-летнего возраста. Суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима по статье о совершении действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребёнка. После отбытия наказания в российской исправительной колонии осуждённый будет депортирован на историческую родину.