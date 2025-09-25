Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 19:33

В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения на вылет и приём самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что они действовали с 21:13 до 21:57 мск и были введены исключительно в целях безопасности. Сейчас аэропорт Донское работает в штатном режиме.

Росавиация временно закрыла аэропорт Тамбова
Росавиация временно закрыла аэропорт Тамбова

Ранее стало известно, что более 350 пассажиров рейса Самара – Анталья почти сутки провели в аэропорту Самары из-за многократных переносов вылета. Люди жаловались, что авиакомпания не предоставила им отели и не назвала точное время отправления. В итоге истощённые пассажиры устроили массовый протест прямо в зале ожидания.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Тамбовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar