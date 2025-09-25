В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полёты

В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения на вылет и приём самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что они действовали с 21:13 до 21:57 мск и были введены исключительно в целях безопасности. Сейчас аэропорт Донское работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что более 350 пассажиров рейса Самара – Анталья почти сутки провели в аэропорту Самары из-за многократных переносов вылета. Люди жаловались, что авиакомпания не предоставила им отели и не назвала точное время отправления. В итоге истощённые пассажиры устроили массовый протест прямо в зале ожидания.