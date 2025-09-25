Путин принял в Кремле гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Представительском кабинете Кремля.

«Сотрудничество [с МАГАТЭ] налажено практически по всем направлениям, это касается и развития российской энергетики, это касается и российского участия в реализации проектов за границами РФ, это касается и других вопросов, прежде всего вопросов атомной безопасности в мире», — сказал Путин на встрече.

Путин принимает Гросси в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Перед этим Путин и Гросси общались в неформальной обстановке на форуме World Atomic Week в павильоне «Атом» на ВДНХ.

Форум World Atomic Week проходит на ВДНХ с 25 по 28 сентября. В нём участвуют руководители стран с атомными программами, а также бизнесмены, учёные и чиновники. Деловая программа форума сопровождается девизом «Всё начинается с атома». На открытии мероприятия Путин подчеркнул, что Россия осваивает новую эпоху в развитии атомных технологий, которые станут ключевым элементом международного экономического сотрудничества.