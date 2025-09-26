Интервидение
26 сентября, 00:12

Дональд Трамп ввёл смертную казнь за убийства в Вашингтоне

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении смертной казни для лиц, обвиняемых в убийствах на территории Вашингтона. Во время общения с журналистами американский лидер заявил, что такая мера соответствует особому статусу столицы.

«Мы не в игры играем», — сказал хозяин Белого дома.

Министр юстиции Пэм Бонди добавила, что правительство будет добиваться распространения практики смертной казни по всей стране. Напомним, после вступления в должность Трамп подписал указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне и обеспечении штатов необходимыми препаратами для исполнения приговоров.

Трамп подписал приказ о признании движения Антифа террористической организацией

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о продаже TikTok американским инвесторам. Стоимость компании после заключения сделки составит примерно 14 миллиардов долларов.

