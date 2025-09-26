Дональд Трамп ввёл смертную казнь за убийства в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении смертной казни для лиц, обвиняемых в убийствах на территории Вашингтона. Во время общения с журналистами американский лидер заявил, что такая мера соответствует особому статусу столицы.
«Мы не в игры играем», — сказал хозяин Белого дома.
Министр юстиции Пэм Бонди добавила, что правительство будет добиваться распространения практики смертной казни по всей стране. Напомним, после вступления в должность Трамп подписал указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне и обеспечении штатов необходимыми препаратами для исполнения приговоров.
