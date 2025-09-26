Интервидение
26 сентября, 05:58

Глава ВТБ не оставил шансов новому налогу на сверхприбыль

Обложка © Life.ru

Фракция «Справедливая Россия — За правду» предложила ввести единовременный налог в размере 10% на сверхприбыль банков по итогам 2024 года. По мнению главы ВТБ Андрея Костина, эта инициатива не имеет перспектив на одобрение в Госдуме и воспринимается скорее как популистская акция.

«Я думаю, что он не имеет шансов пройти Думу, такой популистский. На самом деле доля банковской прибыли в ВВП страны не растёт. Мы капитализируем эту прибыль. Мы, кстати, платим дивиденды, в том числе государству», — сказал банкир на XXII Международном банковском форуме.

Костин подчеркнул, что доля прибыли банков в общем объёме ВВП не увеличивается, а наоборот, эти средства реинвестируются в развитие отрасли. Кроме того, банки продолжают выплачивать дивиденды, включая выплаты государству, что свидетельствует о прозрачности и устойчивости финансового сектора.

Набиуллина ответила на вопрос о главном вызове
Ранее глава Центробанка Набиуллина рассказала, какие главные вызовы сейчас стоят перед финансовой системой страны. Она подчеркнула, что сейчас важно не повторять ошибок прошлого и учитывать накопленный опыт, контроллируя инфляцию.

