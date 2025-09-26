Звезду «Кривого зеркала» не взяли на службу в КГБ

Известный российский куплетист и участник «Кривого зеркала» Михаил Вашуков не попал в КГБ из-за проблем со здоровьем. Поступить туда он мог после службы в армии, где был делопроизводителем батальона. Об этом артист рассказал в программе «Мой герой» на ТВЦ.

«Меня даже вызывали после армии на Литейный, 4, в КГБ. Но я не прошёл», — заявил юморист.

По словам Вашукова, проблема заключалась в том, что из-за частой стрельбы во время службы у него стал хуже видеть правый глаз. Это и стало препятствием, поэтому после армии артист вернулся на завод, где работал монтажником радиоаппаратуры.

