На IT-форуме РИФ-2025 обсудили национальный цифровой суверенитет

24 сентября в комплексе «Москоу Кантри Клаб» в Московской области состоялся Российский интернет-форум (РИФ-2025) — знаковое событие для отечественного IT-сообщества. Там собрались представители власти, бизнеса, медиа, инвесторы и разработчики, чтобы совместно прокладывать путь к цифровому будущему страны.

В центре внимания первого дня — устойчивость цифровой инфраструктуры и национальный цифровой суверенитет, который стал лейтмотивом форума. В рамках пленарного заседания «Экономика доверия: формула будущего для отечественной ИТ-отрасли» обсуждались ключевые вызовы и возможности, которые сформируют облик российской IT-сферы в ближайшие годы.

Стратегические сессии затронули вопросы нового регулирования рынка, перспектив мобильных технологий и угроз кибербезопасности вплоть до 2030 года. Вечером участники погрузились в дискуссии о цифровом суверенитете, инновациях в рекламе и маркетинговых трендах — от социальной коммерции до внедрения искусственного интеллекта и геймификации.

На площадке отметили рекордные показатели роста Рунета. Так, объём его экономики в 2024 году составил 24 трлн рублей (рост 40%). Лидер — электронная коммерция (91% рынка). На 2025 год прогнозируется рост до 29,5–30,5 трлн рублей.

«Важно сейчас понимать, что «информационные технологии» уже не самое точное выражение. Потому что информационные технологии — это то, что происходит по ту сторону экрана, как было на заре интернета. Тогда технологии давали вам прежде всего информацию. Сейчас же люди с помощью цифровых сервисов получают уже совершенно реальные продукты и услуги», — сказал генеральный партнёр форума, директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Себрант.

