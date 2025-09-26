Путин обсудит с МИД целесообразность участия России в БДИПЧ ОБСЕ
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин намерен обсудить с Министерством иностранных дел и парламентом целесообразность дальнейшего участия страны в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ). Об этом он сообщил во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.
Глава ЦИК выразила сомнения в эффективности российского членства, подчеркнув, что взносы в организацию не оправданы, поскольку она не обеспечивает защиту избирательных прав и свободы журналистов. Особое внимание было уделено ситуации с выборами в Молдавии, где российских наблюдателей не допустили к мониторингу.
«Хорошо, Элла Александровна. Обязательно и с МИДом посоветуемся, и с депутатами обеих палат. Поговорим, подумаем на эту тему», — заключил российский президент.
Ранее глава РФ Владимир Путин назвал нелепым участие России в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, ведь права россиян эта организация не защищает. До этого российский МИД потребовал от ОБСЕ зафиксировать недопуск наблюдателей из РФ на выборы в Молдавии.
