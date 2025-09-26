35-летнему архитектору пересадят сразу пять органов спустя годы выживания в больнице

Житель Бразилии Луис Перильо спустя четыре года дождётся уникальной медицинской операции по одновременной пересадке пяти органов от одного донора. Об этом сообщило издание Metropoles.

В 2019 году у мужчины диагностировали тромбофилию, которая вызвала закупорку кровеносных сосудов кишечника и привела к серьёзным осложнениям. Из-за развившейся кишечной и почечной недостаточности, дефицита питательных веществ и анорексии пациенту потребовалась трансплантация печени, поджелудочной железы, желудка, тонкого кишечника и почки.

35-летний архитектор, проживающий последние два года в больнице, ожидал подходящего донора на протяжении четырёх лет. Медики уже провели первую операцию и планируют завершить все необходимые хирургические вмешательства до конца сентября.

Ранее сообщалось, что врачи московского провели уникальную операцию по спасению шести пальцев пациенту, получившему тяжёлые травмы при падении металлического профиля во время ремонта. Команда выполнила поэтапную реплантацию: первая операция на правой руке продолжительностью 14 часов позволила восстановить кости, сухожилия, сосуды и нервы (мизинец сохранить не удалось), а десятичасовая операция на левой руке завершилась успешной реплантацией трех пальцев.