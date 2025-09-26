Популярный у россиян финский курорт оказался на грани выживания

Финский спа-курорт в Иматре оказался в тяжёлой финансовой ситуации: его долг достиг €5,7 млн. Как сообщает телерадиокомпания Yle, основной удар по бизнесу нанесли два фактора — пандемия COVID-19 и последующее закрытие границы с Россией, из-за чего туристический поток резко сократился.

Только за 2024 год курорт завершил с убытком €155 тыс., тогда как годом ранее минус составлял почти €676 тыс. Особенно ощутимой стала потеря российских туристов, которые долгие годы составляли значительную часть клиентов центра.

Тем не менее владельцы не теряют оптимизма. По словам председателя правления Фонда реабилитации Южной Карелии Илкки Нокелайнена, план реструктуризации должен помочь вывести бизнес на прибыльный уровень: «У меня есть твёрдая вера в то, что мы выживем».

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо сделал откровенное признание о разрыве экономических связей с Россией. Он отметил, что страна терпит серьёзные негативные последствия от прекращения поставок из РФ миллионов кубометров древесины для лесной промышленности, потери инвестиций, полной остановки приграничной торговли и транзитных перевозок.