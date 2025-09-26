Названа причина каждой третьей смерти на планете

Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться ведущей причиной смертности в мире. За период с 1990 по 2023 год количество летальных исходов увеличилось с 13,1 до 19,2 миллиона. Это более трети всех случаев смерти на планете, свидетельствуют данные исследования, опубликованного в журнале Американского колледжа кардиологии (JACC Journals).

Данные, охватывающие 204 страны, выявили яркую гендерную диспропорцию: мужчины, как правило, погибают от сердечно-сосудистых заболеваний значительно чаще, чем женщины. При этом специалисты обращают внимание на то, что эти болезни играют ключевую роль в показателе DALY (сумма лет жизни, потерянных из-за преждевременной смерти или инвалидности).

Врачи подчёркивают, что основными факторами риска являются такие заболевания, как гипертония, диабет, высокий уровень холестерина и ожирение. Однако многие из этих факторов можно контролировать. Сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки и плановые обследования могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 80%.

