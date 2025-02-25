Укрепит сосуды и защитит от рака: Диетолог раскрыла пользу корюшки

Корюшка является источником омега-3 жирных кислот, витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, сообщила диетолог-нутрициолог Ирина Писарева. Она отметила, что эти компоненты оказывают благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему и иммунитет.

«Наиболее полезна — это, конечно же, отварная либо запечённая рыба. Жареная, копчёная или солёная имеет более высокую калорийность и различные противопоказания. Если говорить о запечённой корюшке, то, в принципе, вся рыба содержит омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, а также жирорастворимые витамины А и D», — объяснила врач в беседе с RT.

Специалист подчеркнула, что корюшка содержит множество микро- и макроэлементов: железа, калия, магния и фосфора. Такая комбинация хорошо сказывается на работе сердца и сосудов, а также выводит из организма плохой холестерин. Кроме того, в этой рыбе много легко усвояемого белка и антиоксидантов, замедляющих процесс старения и предупреждающих развитие онкологии.