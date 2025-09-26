Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 13:06

Зеленский рассказал об отношении к своему «главному врагу» в Белом доме

Axios: Зеленский не считает Вэнса другом, но и врагом называть не хочет

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Владимир Зеленский заявил, что не считает вице-президента США Джей Ди Вэнса своим другом, но и недругом назвать тоже не может. Об этом он сказал в интервью журналисту Axios на вопрос, считает ли глава киевского режима именно Вэнса своим «главным врагом» в Белом доме.

«Нет, он не мой лучший друг. Но он не враг», — отметил украинский политик.

Зеленский добавил, что ему неизвестны причины, по которым Вэнс решил не посещать Украину, несмотря на приглашение от него.

Американист раскрыл значение для России тайного совещания генералов США в Пентагоне
Американист раскрыл значение для России тайного совещания генералов США в Пентагоне

У Вэнса с Зеленским сложились довольно непростые отношения. К примеру, американский политик активно разносил главу киевского режима во время февральского скандала в Белом доме. В конце августа вице-президент США сказал, что это зрелище было полезным для американцев.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Джей Ди Вэнс
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar