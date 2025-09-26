Зеленский рассказал об отношении к своему «главному врагу» в Белом доме

Владимир Зеленский заявил, что не считает вице-президента США Джей Ди Вэнса своим другом, но и недругом назвать тоже не может. Об этом он сказал в интервью журналисту Axios на вопрос, считает ли глава киевского режима именно Вэнса своим «главным врагом» в Белом доме.

«Нет, он не мой лучший друг. Но он не враг», — отметил украинский политик.

Зеленский добавил, что ему неизвестны причины, по которым Вэнс решил не посещать Украину, несмотря на приглашение от него.

У Вэнса с Зеленским сложились довольно непростые отношения. К примеру, американский политик активно разносил главу киевского режима во время февральского скандала в Белом доме. В конце августа вице-президент США сказал, что это зрелище было полезным для американцев.