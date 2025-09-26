Путин: Россияне рассчитывают на продолжение курса развития страны

Россияне рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время видеовстречи с вновь избранными главами регионов.

По словам главы государства, граждане оценивают кандидатов по конкретным делам и результатам, что является признаком зрелой избирательной культуры.

«Очевидно, что люди рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны, на то, что он принесёт перемены к лучшему в их регионах, в их родных городах и поселках», — отметил Путин.

Путин потребовал обеспечить видимые результаты нацпроектов в регионах. Видео © Telegram/Кремль.Новости

Президент подчеркнул важность оправдания доверия избирателей и выстраивания работы руководителей регионов в соответствии с заявленными планами и ожиданиями граждан.

«Действовать необходимо с полной отдачей. Уверен, вы руководствуетесь именно такими принципами», — добавил он.

Путин также отметил, что в единый день голосования завершилось более пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе страны. В различных субъектах применялись дистанционные форматы и многодневное голосование, что, по его мнению, целесообразно использовать и в будущем.

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня проводит онлайн-совещание с руководителями регионов, которые одержали победу на выборах в единый день голосования 14 сентября. Встреча носит рабочий характер и направлена на обсуждение актуальных вопросов с вновь избранными главами субъектов федерации.