Путин встретился с избранными в ходе ЕДГ главами регионов
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поводит в дистанционном формате рабочую встречу с главами регионов, избранными в единый день голосования 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Видео © Telegram / Кремль. Новости
Глава государства отметил, что граждане страны ожидают от власти продолжения стратегического курса на развитие, который должен привести к позитивным изменениям в их регионах и населённых пунктах. Ключевой задачей для новых руководителей Путин назвал необходимость оправдать это доверие, выстраивая свою ежедневную работу в строгом соответствии с заявленными планами и ожиданиями людей.
«Люди рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны, на то, что он принесёт дальнейшие перемены к лучшему в их регионах, в их родных городах, посёлках», — подчеркнул президент.
Напомним, Единый день голосования проходил в 81 регионе России и длился с 12 по 14 сентября. Россияне выбирали 21 губернатора и около 46 тысяч депутатов различного уровня. Действующие главы регионов и временно исполняющие обязанности губернаторов одержали уверенную победу.
