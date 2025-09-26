Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 15:43

Путин встретился с избранными в ходе ЕДГ главами регионов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поводит в дистанционном формате рабочую встречу с главами регионов, избранными в единый день голосования 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Видео © Telegram / Кремль. Новости

Глава государства отметил, что граждане страны ожидают от власти продолжения стратегического курса на развитие, который должен привести к позитивным изменениям в их регионах и населённых пунктах. Ключевой задачей для новых руководителей Путин назвал необходимость оправдать это доверие, выстраивая свою ежедневную работу в строгом соответствии с заявленными планами и ожиданиями людей.

«Люди рассчитывают на продолжение стратегического курса развития страны, на то, что он принесёт дальнейшие перемены к лучшему в их регионах, в их родных городах, посёлках», — подчеркнул президент.

Губернаторы – ветераны СВО и разгромный счёт в Татарстане: ключевые итоги единого дня голосования
Губернаторы – ветераны СВО и разгромный счёт в Татарстане: ключевые итоги единого дня голосования

Напомним, Единый день голосования проходил в 81 регионе России и длился с 12 по 14 сентября. Россияне выбирали 21 губернатора и около 46 тысяч депутатов различного уровня. Действующие главы регионов и временно исполняющие обязанности губернаторов одержали уверенную победу.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar