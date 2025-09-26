Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 19:32

Угрозу атаки беспилотников объявили в Воронежской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В Воронежской области объявили об угрозе атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он. Жителей просят сохранять спокойствие.

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в шести районах Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку беспилотников в шести районах Ростовской области

Отметим, что во время вечернего дежурства российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника. БПЛА уничтожили над Брянской и Ростовской областями. Воздушные цели самолётного типа сбивали в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar