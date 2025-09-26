Угрозу атаки беспилотников объявили в Воронежской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
В Воронежской области объявили об угрозе атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он. Жителей просят сохранять спокойствие.
Отметим, что во время вечернего дежурства российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника. БПЛА уничтожили над Брянской и Ростовской областями. Воздушные цели самолётного типа сбивали в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.