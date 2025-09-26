Угрозу атаки беспилотников объявили в Воронежской области

В Воронежской области объявили об угрозе атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Отметим, что во время вечернего дежурства российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника. БПЛА уничтожили над Брянской и Ростовской областями. Воздушные цели самолётного типа сбивали в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени.