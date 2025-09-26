Силы ПВО отразили атаку беспилотников в шести районах Ростовской области

Силы ПВО успешно отразили воздушную атаку врага, уничтожив беспилотные летательные аппараты над Таганрогом, Ростовом-на-Дону, Азовским, Матвеево-Курганским, Мясниковским и Миллеровским районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В результате инцидента пострадавших нет. В Азовском районе на окраине хутора Лагутник произошло возгорание травы, но пожар был быстро ликвидирован. В Ростове-на-Дону повреждения получили фасад и остекление магазина, а также несколько припаркованных автомобилей.

Также во время атаки БПЛА в Советском районе Ростова-на-Дону загорелся грузовой транспорт. Пожар уже потушили. На месте продолжают работать экстренные службы. По предварительным данным, из людей никто не пострадал.