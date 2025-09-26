Грузовой транспорт загорелся в Ростове-на-Дону во время атаки БПЛА

Пожар начался в Ростове-на-Дону во время ночного налёта украинских беспилотников 26 сентября. Как сообщил мэр Александр Скрябин, грузовой транспорт вспыхнул в Советском районе города.

«На месте происшествия в Советском районе города находятся мои заместители по транспорту и дорожному хозяйству В. Ю. Иванов, по вопросам ЖКХ – С.В. Марченко и глава Советского района Н.А. Паремузов», — написал Скрябин.

Он добавил, что пожар уже потушили. Тем не менее на месте продолжают работать экстренные службы. По предварительным данным, из людей никто не пострадал.

Напомним, о серии взрывов над Ростовом-на-Дону и Таганрогом рассказали местные жители после полуночи. По словам очевидцев, во время атаки слышно было около 6-7 взрывов.