25 сентября, 22:43

Грузовой транспорт загорелся в Ростове-на-Дону во время атаки БПЛА

Обложка © Freepik / wirestock

Пожар начался в Ростове-на-Дону во время ночного налёта украинских беспилотников 26 сентября. Как сообщил мэр Александр Скрябин, грузовой транспорт вспыхнул в Советском районе города.

«На месте происшествия в Советском районе города находятся мои заместители по транспорту и дорожному хозяйству В. Ю. Иванов, по вопросам ЖКХ – С.В. Марченко и глава Советского района Н.А. Паремузов», — написал Скрябин.

Он добавил, что пожар уже потушили. Тем не менее на месте продолжают работать экстренные службы. По предварительным данным, из людей никто не пострадал.

Напомним, о серии взрывов над Ростовом-на-Дону и Таганрогом рассказали местные жители после полуночи. По словам очевидцев, во время атаки слышно было около 6-7 взрывов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

