25 сентября, 22:03

На Крымском мосту ночью вновь приостановили движение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

В ночь на пятницу, 26 сентября, движение по Крымскому мосту снова оказалось временно перекрыто. Об этом сообщили в оперативном телеграм-канале инфоцентра, который освещает ситуацию на автоподходах к переправе.

Водителей и пассажиров, оказавшихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Когда движение будет восстановлено, пока не уточняется.

Ранее Life.ru писал, что вечером 25 сентября Крымский мост уже перекрывали. Тогда из-за досмотров в сторону Керчи выстроилась пробка из более чем 600 автомобилей. Спустя 30 минут движение транспорта полностью восстановили.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

