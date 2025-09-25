Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 20:37

Движение по Крымскому мосту перекрывали на 30 минут

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

В четверг вечером движение по Крымскому мосту было временно перекрыто. Об этом стало известно из сообщения информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра не было, однако со стороны Керчи образовалась пробка из 610 транспортных средств. Через полчаса движение автотранспорта по мосту было полностью восстановлено.

Слишком тяжёлый грузовик отрезал от мира село в Амурской области
Слишком тяжёлый грузовик отрезал от мира село в Амурской области

Напомним, в конце августа ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту, который готовили украинские спецслужбы. По информации ведомства, для этого планировалось использовать автомобиль, загруженный взрывчаткой.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar