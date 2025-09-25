Движение по Крымскому мосту перекрывали на 30 минут

В четверг вечером движение по Крымскому мосту было временно перекрыто. Об этом стало известно из сообщения информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра не было, однако со стороны Керчи образовалась пробка из 610 транспортных средств. Через полчаса движение автотранспорта по мосту было полностью восстановлено.

Напомним, в конце августа ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту, который готовили украинские спецслужбы. По информации ведомства, для этого планировалось использовать автомобиль, загруженный взрывчаткой.