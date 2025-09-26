Жители сообщают об атаке БПЛА на Ростов-на-Дону и Таганрог

Серия взрывов прогремела над Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Местные жители рассказали о работе противовоздушной обороны против БПЛА, которые атаковали Ростовскую область. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Очевидцы услышали около 6-7 взрывов. В Ростове-на-Дону громкие звуки были слышны на западе, в то время как в Таганроге — на севере. На данный момент нет официальной информации о пострадавших и разрушениях.

Одновременно в Краснодарском крае объявили тревогу по угрозе атаки БПЛА.

Кроме того, аэропорт Волгограда временно закрыли для приёма и выпуска воздушных судов. Ограничения начали действовать в ночь на пятницу, 26 сентября, с 00:16 по московскому времени.