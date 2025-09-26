Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 21:41

Жители сообщают об атаке БПЛА на Ростов-на-Дону и Таганрог

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Серия взрывов прогремела над Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Местные жители рассказали о работе противовоздушной обороны против БПЛА, которые атаковали Ростовскую область. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Очевидцы услышали около 6-7 взрывов. В Ростове-на-Дону громкие звуки были слышны на западе, в то время как в Таганроге — на севере. На данный момент нет официальной информации о пострадавших и разрушениях.

Одновременно в Краснодарском крае объявили тревогу по угрозе атаки БПЛА.

Число пострадавших от удара «Града» по Брянской области выросло до девяти
Число пострадавших от удара «Града» по Брянской области выросло до девяти

Кроме того, аэропорт Волгограда временно закрыли для приёма и выпуска воздушных судов. Ограничения начали действовать в ночь на пятницу, 26 сентября, с 00:16 по московскому времени.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar