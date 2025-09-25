Число пострадавших от удара «Града» по Брянской области выросло до девяти
Обложка © Life.ru
Число пострадавших в брянском посёлке Белая Берёзка после удара из РСЗО «Град» выросло до девяти. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава области в телеграм-канале.
Богомаз пообещал, что пострадавшим будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.
Напомним, ракетный удар по посёлку был нанесён вечером 25 сентября. Среди пострадавших есть ребёнок. Медики делают всё необходимое для оказания помощи раненым.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.