25 сентября, 20:22

Число пострадавших от удара «Града» по Брянской области выросло до девяти

Обложка © Life.ru

Число пострадавших в брянском посёлке Белая Берёзка после удара из РСЗО «Град» выросло до девяти. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава области в телеграм-канале.

Богомаз пообещал, что пострадавшим будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь.

Российская ПВО уничтожила 7 БПЛА ВСУ над Белгородской и Брянской областями
Напомним, ракетный удар по посёлку был нанесён вечером 25 сентября. Среди пострадавших есть ребёнок. Медики делают всё необходимое для оказания помощи раненым.

