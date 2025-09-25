Интервидение
25 сентября, 17:40

Российская ПВО уничтожила 7 БПЛА ВСУ над Белгородской и Брянской областями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Расчёты средств противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа в ходе очередной атаки. Соответствующую информацию распространило Министерство обороны России.

Согласно официальному сообщению, перехват воздушных целей был осуществлён в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени. Пять беспилотных аппаратов сбиты над территорией Белгородской области, ещё два — над Брянской областью.

ВСУ бросили женские элитные отряды «Ахиллес» и «Небесная Мара» в горячую точку СВО
Также сегодня атаке БПЛА подверглись Североденецк и Счастье в ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник заявил, что целью налёта была Луганская ТЭС.

