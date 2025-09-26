В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своём телеграм-канале представитель Росавиации Артём Кореняко. По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ограничения начали действовать в ночь на пятницу, 26 сентября, с 00:16 по московскому времени. Когда их снимут – пока неизвестно.
Ранее Life.ru писал, что жители Волгограда слышали серию взрывов в небе. По их словам, системы ПВО сработали из-за угрозы беспилотников, которые двигались на низкой высоте вдоль Волги.
