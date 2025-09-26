Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 21:32

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своём телеграм-канале представитель Росавиации Артём Кореняко. По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ограничения начали действовать в ночь на пятницу, 26 сентября, с 00:16 по московскому времени. Когда их снимут – пока неизвестно.

В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полёты
В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полёты

Ранее Life.ru писал, что жители Волгограда слышали серию взрывов в небе. По их словам, системы ПВО сработали из-за угрозы беспилотников, которые двигались на низкой высоте вдоль Волги.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar