27 сентября, 09:41

FT: Российское судно Янтарь не даёт спать НАТО

Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Российское исследовательское судно «Янтарь» вызвало усиленную тревогу у НАТО из‑за якобы активности вблизи ключевых подводных кабелей и трубопроводов. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники в альянсе. Они заявляют, что за последние три месяца корабль совершал манёвры у берегов Северной Европы, Атлантики и Средиземного моря.

«Янтарь» — это инструмент, который Россия использует, чтобы не давать альянсу «уснуть», — признался высокопоставленный представитель НАТО.

Европейские военные обеспокоены тем, что российское судно неоднократно курсировало мимо зон, где проходят подводные линии связи, обеспечивающие интернет, финансовые операции и военное взаимодействие. Сообщается, что «Янтарь» вышел из бухты на Кольском полуострове в ноябре 2024 года и несколько раз отключал системы опознавания. Корабль, введённый в строй в 2015 году, оснащён глубоководными аппаратами и способен работать на значительных глубинах.

«Такого раньше не было»: Финны забили тревогу из-за разговоров о войне с Россией

Ранее сообщалось, что НАТО активно проводит перевооружение балтийских стран, ссылаясь на предполагаемую угрозу со стороны России. Заявления альянса о существовании у Москвы «теневого флота» в регионе не подкреплены конкретными доказательствами. Планы перевооружения стран Балтики вызывают серьёзное беспокойство.

