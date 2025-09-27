Самолет Piper столкнулся с опорой видеонаблюдения на нижегородском аэродроме

На аэродроме Кречевицы в Новгородской области малый самолёт Piper из‑за неисправности тормозной системы начал самопроизвольно движение и столкнулся с опорой видеонаблюдения. Пострадавших нет, ведётся проверка. Об этом сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Всё произошло утром, 26 сентября 2025 года на аэродроме Кречевицы. В результате столкновения судно получило повреждения. На борту находился только пилот, который не пострадал.

«Следственными органами осуществляется осмотр места происшествия, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт совершил экстренную посадку в поле неподалёку от подмосковного Лыткарино вследствие отказа силовой установки. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились два члена экипажа, которые не получили травм. При этом самолёт получил значительные повреждения.