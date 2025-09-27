Интервидение
27 сентября, 16:52

Лавров: Возврат к евроатлантической безопасности невозможен

Обложка © Life.ru

Попытки восстановить прежнюю евроатлантическую модель безопасности в Европе после украинского конфликта являются абсолютно бесперспективными. Такую позицию озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что поведение Запада полностью обессмыслило модель обеспечения безопасности, которая опиралась на НАТО, Европейский союз и ОБСЕ. Он добавил, что Москва не видит никаких перспектив для реставрации этой системы в её прежнем виде. Лавров констатировал, что подобные идеи стали неожиданно обсуждаться в некоторых европейских столицах.

Ранее Лавров заявил, что Россия не раз подчёркивала о своей готовности к диалогу, направленному на решение украинского конфликта. Для обеспечения безопасности России и защиты её ключевых интересов, необходимо гарантировать соблюдение прав русских и русскоязычных граждан на территориях, находящихся под управлением киевского режима.

