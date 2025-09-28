Ограничения на полёты сняты в Пскове, Калуге и Москве

В аэропорту Жуковский (Раменское) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. План «Ковёр» также отменили в воздушных гаванях Калуги (Грабцево) и Пскова. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолёта, выполнявших рейсы в Жуковский», — уточнили в ведомстве.

Безопасность полётов — абсолютный приоритет, для обеспечения которого экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры.

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 41 украинский дрон над регионами России. Наибольшее количество БПЛА сбили над Курской областью — 12. Над другими регионами ликвидировано: десять — над Брянской, восемь — над Белгородской, четыре — над Тульской, три — над Ярославской, два — над Ростовской. По одному дрону перехвачено над Новгородской и Самарской областями.