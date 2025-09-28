Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 04:58

Ограничения на полёты сняты в Пскове, Калуге и Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Жуковский (Раменское) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. План «Ковёр» также отменили в воздушных гаванях Калуги (Грабцево) и Пскова. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолёта, выполнявших рейсы в Жуковский», — уточнили в ведомстве.

Безопасность полётов — абсолютный приоритет, для обеспечения которого экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые меры.

Ограничения на полёты введены в Пскове, Ярославле и Москве, сняты в Пензе
Ограничения на полёты введены в Пскове, Ярославле и Москве, сняты в Пензе

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 41 украинский дрон над регионами России. Наибольшее количество БПЛА сбили над Курской областью — 12. Над другими регионами ликвидировано: десять — над Брянской, восемь — над Белгородской, четыре — над Тульской, три — над Ярославской, два — над Ростовской. По одному дрону перехвачено над Новгородской и Самарской областями.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Псковская область
  • Калужская область
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar