Ограничения на полёты введены в Пскове, Ярославле и Москве, сняты в Пензе

Временные ограничения на полёты введены в трёх воздушных гаванях России. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Жуковский (Раменское), Псков, Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

В воздушной гавани Пензы план «Ковёр» отменили в 5:39 по московскому времени.

А ранее глава внешнеполитического ведомства Германии заявил о фиксации «роев» неопознанных беспилотников в воздушном пространстве земли Шлезвиг-Гольштейн. Он отметил беспрецедентность ситуации и заявил о высокой степени угрозы, которая носит «абстрактный характер», но требует серьёзного отношения. Александр Добриндт также сообщил о намерении осенью представить план мер по противодействию подозрительным БПЛА.