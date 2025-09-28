Интервидение
27 сентября, 23:25

Губернатор Мельниченко: В Пензенской области ввели план Ковёр

Обложка © Life.ru

В ночь с 27 на 28 сентября в Пензенской области был введён план «Ковёр», на территории региона действуют ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«В Пензенской области введён план «Ковёр». Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:10 по местном времени, совпадающему с московским.

Незадолго до этого Мельниченко сообщил о введении в Пензенской области режима «Беспилотная опасность». В целях обеспечения безопасности населения на территории региона действуют временные ограничения работы мобильного интернета.

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полёты
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полёты

Ранее расчёты противовоздушной обороны в период с 23:00 до 00:00 мск 27 сентября сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Семь дронов уничтожили над Белгородской областью, шесть — над Воронежской, три — над Ростовской. Ещё один БПЛА перехватили над территорией Республики Крым.

